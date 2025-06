Võimlemisklubi Pärl said Mall Kalve mälestusturniiril kulla ja hõbeda

Rühmade treener Marjana Riim ütles, et kevadine võistlushooaeg on väljakutse, sest lastel on teisigi põnevaid tegemisi ning kevadplaani koostamine perede jaoks on suur ettevõtmine: „Väga kiidan lapsi, et nad on suutnud motiveeritult ja pühendunult viimastes trennides kohal olla. Kindlasti ei ole see lihtne ega iseenesestmõistetav.“

Riim teeb võistlustest kokkuvõtte: „Meliora lühikava Rio on neil juba igas keharakus. Oleme selle kavaga pikalt võistelnud ja seda enam on äge vaadata, kuidas lapsed lähevad üha julgemalt ja innukamalt platsile.

Vabakava Oriental on Meliora jaoks uus. Esines väikeseid ebatäpsusi ja parimad katsed jäid trennisaali, kuid kava üldpilt ja visuaal on platsil vahvad vaadata. Kindlasti saame seda veel lihvida, aga oleme väga heas kohas, et sügishooajale vastu minna.

Aurora võistles samuti lühi- ja vabakavaga. Lühikavaga saavutati esikoht ja vabakavaga teine koht.

Aurora lühikava Carmen sooritati väga hästi, kuigi uute kavadega esineb alati mõningaid ebatäpsusi. Üldplaanis oleme detailsuse osas treeneritena väga rahul.

Vabakavaga Salaaed võistlesime viimast korda. Publikule võib kava tunduda rahuliku loomuga, kuid füüsilises mõttes on see suur väljakutse – anda kavale kergust olukorras, kus koormus on suur. Kava ise õnnestus väga hästi ning tüdrukud panid sellele kaunile kavale ilusa punkti.“

Võimlemisklubi Pärl võistlusrühmad Meliora ja Aurora. Foto: Võimlemisklubi PÄRL / Facebook

Suureks üllatuseks pälvis Meliora eriauhinna „Parima kompositsiooniga kava“, mis on väga suur tunnustus. Koreograaf Kristiina Noor on loonud erakordselt särava kava, millega on võimalik platsil silma paista. Tüdrukud suudavad emotsiooni edasi anda ning treenerid on selle lihvimisse palju panustanud, sest kava on tõepoolest nüansirohke.

Mall Kalve mälestusturniiri karikas parima kompositsiooniga kava eest. Foto: Võimlemisklubi PÄRL / Facebook