Algas terviseradade suvine rajakogumise kampaania

„Soovime, et värskes õhus liikumine muutuks igapäeva loomulikuks osaks. Terviserajad pakuvad selleks suurepäraseid võimalusi – olgu see kodulähedane, hommikune sörkjooks või suvine rattaring mõnes uues Eestimaa paigas. „Rajavallutaja” kampaanias osaleb 120 terviserada ja loodame, et usinamad radade avastajad jõuavad septembriks koguda kolmekohalise radade arvu. 15–25 raja kogumine võiks kolme suvekuu jooksul olla jõukohane väga paljudele osalejatele,“ ütles SA Eesti Terviserajad juhataja Assar Jõepera .

Kampaania on mõeldud igas vanuses liikumisharrastajatele ning sobib nii algajatele kui ka edasijõudnutele. Kaasa saavad lüüa nii üksikisikud kui ka sõpruskonnad ja pered – eesmärk on koguda võimalikult palju erinevaid terviseradu ning nautida liikumisrõõmu üle kogu Eesti.

Eestis on üle 130 hooldatud terviseraja, kokku rohkem kui 1100 kilomeetrit. Rajad on tähistatud kaartide ja viitadega ning nende juurde kuuluvad jõulinnakud, rattarajad ja pumptrack’id. SA Eesti Terviserajad asutati 2005. aastal Merko, Swedbanki ja Enefiti koostöös. 20 aasta jooksul on terviseradade arendamisse panustatud üle 8,5 miljoni euro, millele on lisandunud riigi, kohalike omavalitsuste ja Euroopa Liidu fondide toel enam kui 65 miljonit eurot investeeringuid.​