SUUR GALERII Giri ja Ponomarjovi duell pani punkti Coop Saaremaa malefestivalile

Mai Takkis, Coop Saaremaa juhatuse liige: „Coop Saaremaa jaoks on au toetada sündmust, mis ühendab põlvkondi ja toob kokku tippsportlased, noored talendid ning malefännid üle kogu maailma. Festivalil on tugev mõju nii kogukonnale kui ka Saaremaa tuntusele – oleme uhked, et saame sellele kaasa aidata. Eriti uhked oleme aga oma Coopi maleringi nelja noore maletaja üle, kes vapralt turniiril osalesid – see näitab, et järelkasv on kindlalt peale tulemas.“