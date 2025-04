VIDEO Põhikooli eksamihooaeg algas emakeele eksamiga

Kuressaare Hariduse kooli 9.a klassi õpilased Remi Ool ja Oskar Püüa ütlesid, et kirjutamisülesanne puudutas noorte ja iidolite teemat ning ei olnud just selline teema, mida nad oleksid oodanud või milleks olid valmistunud. Kirjatüki pikkuseks pidi olema vähemalt 200 sõna ning nii Remi kui ka Oskar kinnitasid, et jäid eksami sooritusega kokkuvõttes rahule. Remi lisas, et kasutas kirjandis inspiratsiooniallikana oma isa, keda ta tõepoolest peab oma iidoliks.