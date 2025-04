Saaremaa muuseumi igivanad õllekapad skänniti digimudeliteks

"Tõime kokku traditsioonilise käsitöö ja digitaalsete tehnoloogiate võimalused, et talletada ning uurida Saaremaa muuseumi haruldasi käsitsi valmistatud õlletoopisid," ütles ametikooli kutseõpetaja Heiko Kull.

Kulli kinnitusel said osalejad praktilise kogemuse struktureeritud valguse 3D-skaneerimisel ning avastasid, kuidas digitaalsed mudelid leiavad rakendust nii disainis, hariduses kui ka pärandkultuuri säilitamises.

Priit Kivi sõnul tõid nad muuseumi kogudest välja viis õllekannu umbes sajast, et oleks põnevam töötuba läbi viia. Vanim kann pärineb 1870-ndatest aastatest. Pärit on need Jämajast, Mustjalast, Kihelkonnalt ja Pihtlast.