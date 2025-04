Haldusettevõte soovitab vareseid tõrjuda laseritega

Saarte Hääle poole pöördus Vallimaa 9 elanik, kes kurtis, et maja juures kasvavate puude otsa pesi teinud varesed lasevad autod täis ja on muutnud võimatuks õues pesu kuivatamise. Majaelanikud olevat oma murega pöördunud ka vallavalitsuse poole, kuid abi pole saanud.

Kortermaja naabruses asuvate eramajade elanikud on vareste suhtes tolerantsed ega näe aastaid nende hoovil pesitsenud lindudes probleemi. "Kuhu nad siis minema peaks?" küsis üks majaomanik, kelle õues on varesepaar elutsenud juba aastaid.

Saaremaa Halduse juhataja Ainer Tiitson märkis, et linnamajade juures pesitsevad varesed ei moodusta suuri kolooniaid. "Koloonia oli varem pargi ääres, kus väikesel alal võis kokku lugeda üle viiekümne pesa. Nüüd on mitmel pool üle linna kohad, kus on kuni viis pesa üksteise läheduses," selgitas ta.

Tiitson kinnitas, et on suhelnud ka piirkonna elanikega, kes on Saaremaa Halduse poole pöördunud. "Oleme ise varemalt linde häirinud väikeste taskulaseritega, tulemus on olnud nii ja naa. Sellise soovituse oleme andnud ka elanikele, niisuguseid väikseid lasereid on võimalik osta ka Saaremaa poevõrgust, maksavad alla 10 euro," ütles ta.