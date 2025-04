MAAILM Maailm muutuste tuules

Jah, Ukrainas käib mõttetu sõda. Jah, Ukraina on meie liitlane ja mõneti ka saatusekaaslane. Jah, me peame Vene-Ukraina sõja jubedused nähtavaks-kuuldavaks tooma. Ja me ei tohi unustada agressorriigi, antud juhul Putini-Vene inimsusevastaseid kuritegusid. Samavõrra kuritegude teadvustamisega peame tegelema mõjutustegevusega, et sõjakurjategijad saaksid kinni peetud ja süüdi mõistetud.

Samas olen arvamusel, et kõike seda tuleks teha mõõdutundeliselt, et rahvale ei jääks muljet, nagu oleksime me siin ja praegu sõjas. Poliitikutelt kuuleme muidugi hüüdlauseid, et ukrainlased sõdivad meie eest. Aga rahvas peab teadma, et meil pole praegu sõjaseisukord. Eestis on rahuaeg. Hüsteeriasse sattumata võiksime jätta küsimata – kas Narva on järgmine?