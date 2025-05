RAUDSE EESRIIDE TAGANT Rahatuvi ehk Vene värk elab ja hingab konfliktist

Esiteks maal ja väikelinnades elavad nn vatnikud, kelle peamisteks, kui mitte ainsaiks informatsiooniallikaiks on juba aastaid Kremli kontrollitavad tele- ja raadiokanalid. Nad elavad valdavalt mugavusteta sarades ja saavad ümberarvutatult 150–200 eurot kuus palka. Aga on veendunud, et Ukraina pinnal on käimas püha sõda fašismi ja kollektiivse Lääne vastu, kes üritab Venemaad “põlvili suruda”.