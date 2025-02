MAAILM Pärast üleilmset pööripäeva

Trumpoloogiat tuleb võtta kui suure sõja järgse maailmakorralduse uut nurgakivi, mis pakub alternatiivi üha enam käibele võetud marksismile ja äärmusliberalismile. Kas see meile meeldib või mitte, see pole tähtis, oluline on aru saada, et muutustest pole pääsu kellelgi, ükskõik kui kaugel keegi Ameerikast asub.