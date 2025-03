MAAILM Euroopa inimnägu, mis on üle miljoni aasta vana!

NÄO ALAOSA: Nii näeb välja enam kui miljon aastat tagasi elanud Pinki näo alumine osa. Leitud on tema näo vasaku poole luud ning loogiline on, et näo parem pool oli nende peegelpilt.

Teadusajakiri Nature kirjutab, et Hispaaniast on leitud Euroopas iidsetel aegadel elanud vanima teadaoleva inimese luude fragmendid. Ajakirja andmetel pole välistatud, et tegemist on inimlaste ehk hominiidide sugukonda kuuluva perekonna inimene (Homo) senitundmatu liigiga.