Nimelt samal ajal, kui korraldatakse paavst Franciscuse matuseid, on välja ilmunud selgeltnägija Püha Malachy (1094–1148) ammune ilmutus. See Armaghi peapiiskop oli pühendunud kirikureformaator ja tuntud oma müstiliste kogemuste poolest. Legend räägib, et 1139. aastal sai talle Rooma palverännakul osaks ilmutuslik nägemus kõigist tulevastest paavstidest kuni maailma lõpuni välja.

Ta pani kirja 112 ladinakeelset fraasi, igaüks tähistamas üht paavsti. Ent just viimane rida selles müstilises nimekirjas on see, mille ümber keerlevad nüüdseks esilekerkinud teooriad. Malachy viimases ennustuses seisab, et äärmise tagakiusamise ajal istub Püha Rooma Kiriku troonil Peetrus Roomlane, kes juhib oma karja läbi paljude viletsuste. Pärast seda hävitatakse seitsme künka linn (Rooma) ja Kohtumõistja langetab rahvaile otsuse.