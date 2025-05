Aga oli nii, et 1970. aasta 1. septembril said toonase Kingissepa 8-klassilise kooli 4.b klassis kokku 38 õpilast erinevatest koolidest. Mõned meist tundsid üksteist, aga suurem osa uutest klassikaaslastest olid tundmatud.

Klassijuhatajana tegeles meiega kuni kooli lõpuni Raili Kivi, kes oli siis noor, 22-aastane õpetaja. Täna arvame, et see oli parim, mis meiega juhtuda võis. Siis me nii ei arvanud, sest vahel oskas ta meiega olla vägagi karm. Tagantjärele mõeldes oli sellel, et ta noore õpetajana viitsis meiega tegeleda, meie kujunemisele suur mõju. Ilma temata ei oleks me täna kindlasti need, kes oleme.