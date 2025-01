MAAILM Alanud aasta toob parema arusaamise kliimamuutustest

Inglismaa teleprodutsendi Martin Durkini kliimafilmi “Külm tõde” (Climate: The Movie (The Cold Truth))

Inimene on võimas looduslik olend, lausa looduse krooniks tituleeritud, kuid nii kõikvõimas ta ikkagi ei ole, et suudaks universumit ja maakera kliimat mõjutada. See hakkab tasapisi kohale jõudma ka silmaklappidega poliitikuile, kes on seni pimestatud olnud vasakliberaalsest läänest pärit teadlaste rohehullusest, mis on võtnud uue usundi mõõtmed.