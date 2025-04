Solistica on noorte lauljate konkurss, mille eesmärgiks on juba aastast 2013 olnud pakkuda Eesti 4.–12. klassi solistidele esinemisvõimalust professionaalse saateansambli ja kvaliteetse helivõimendusega.

Tänavu leidis solistide konkurss Solistica ​aset Thule majas, kus MUBA õpilane Kirte-Lee Keskel laulis endale välja Grand prix. Kolmes järgus toimunud kontserte salvestati ja need on järelevaadatavad keskkonnas YouTube, valik videosid on lisatud artikli lõppu. Rohkem infot leiab nende kodulehel solistica.ee