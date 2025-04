Vallavalitsus andis Tahula suurfarmi detailplaneeringule rohelise tule

„Tahula biogaasijaam on samm Saaremaa rohelisema tuleviku suunas,“ ütles vallavanem Mikk Tuisk. „Biogaasijaamas hakatakse väärindama põllumajandusjääke ja tootma taastuvenergiat, millest saavad potentsiaalselt osa ka kuressaarlased läbi arendaja koostöö ASga Kuressaare Soojus. Samuti tehakse korda lauda ümbrus ja kaob piirkonna elanikke pikalt häirinud sõnnikuhais.“

Tuisk nentis, et tegemist oli keerulise menetlusega, mis on kokku võtnud aega aasta ja neli kuud. Avaldus detailplaneeringu algatamiseks tuli sisse 2023. aasta detsembris ning see algatati pärast pikka kaalumist 2024. aasta mais.