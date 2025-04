FC Kuressaare tunnustas noortetöös silma paistnud Maarek Suursaart

Klubi noortetööjuht Danel Tiirats selgitas, et tänavu alustati koostöös Sportlandiga initsiatiiviga, mille eesmärk on tunnustada treenereid kui klubi nurgakive. „Treenerite mõju ei piirdu vaid võistkonnaga – see ulatub ka väljapoole, mõjutades lapsevanemaid, kogukonda ja kogu klubikultuuri,“ sõnas Tiirats.

Tema sõnul on Suursaare treeningud eriliselt läbi mõeldud ja kooskõlas klubi arengukava ning mängumudeliga. „Kuulen väljaku ääres just selliseid õpetuspause ja märksõnu, mis näitavad, et treener teab täpselt, mida ja kuidas ta teha soovib.“

„Treenin hetkel kahte noortevõistkonda, kus on kokku 56 noort jalgpallurit,“ rääkis Suursaar ise. „Lisaks sellele juhendan kord nädalas ka lapsevanemate trenni. Olen klubis olnud treener nüüdseks juba kümme aastat. Selline tunnustus oli aasta alguses kõne all ning lootsin, et ehk kunagi jõuab see ka minuni – tore, et nüüd just see aeg kätte jõudis.“