LÄÄTSA KALASADAM KUTSUB Avatud kalasadamate päeval jagub tegevust kogu perele

Üks ürituse korraldajaid Anu Kuusk ütles, et kuigi sadamapäev on tasuta, võiksid külastajaid varuda sularaha, et endale üht-teist meelepärast soetada. Muu pärast aga muretsema ei pea – parkimine on kohapeal korraldatud ning jääb vaid head ilma loota. "Hetkel on end üritusest huvitatuks märkinud ligi 400 inimest, aga eks see külastajate arv oleneb suuresti just ilmast," arvas Kuusk.