PALJU ÕNNE! Vanim saarlane Veera Madal tähistab täna oma 105. sünnipäeva

Kui Veera oli noor tüdruk, olid tal väga punased huuled. Nii punased, et kooliõpetaja Renate Taimsalu andis talle ükskord tüki vatti ja mingi pudeli ning käskis: "Tee puhtaks!"

"Nühkisin oma huuli ja siis Taimsalu vaatas mulle tükk aega otsa, keeras ringi ja pani uksest välja… Ma olin kaua aega nende punaste huultega, see oli nagu palavik või kes seda teab, mis see oli," on Veera meenutanud.