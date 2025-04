Dokfilm president Arnold Rüütlist linastub ETV-s 10. mail

Filmi režissöör ja produtsent on Toomas Lepp, kelle sõnul ei ole tegu klassikalise eluloofilmi, vaid hoopis rahvaliku portreega mehest, kellest on saanud müüt. Filmi tellis temalt president isiklikult, kirjutas Õhtuleht.

Filmi „Arnold Rüütel rahva keeles ja meeles“ aluseks on Toomas Kalli koostatud sama pealkirjaga raamat. Teos koondab rahva seas levinud humoorikaid ja poeetilisi pajatusi Rüütli elust ning iseloomust, mida filmis esitavad näitlejad Piret Kalda ja Raivo E. Tamm.

„See ei ole eluloofilm – aga see on film mehest, kellest on saanud müüt; kes suutis rahva lemmikuks jääda erinevatel aegadel,“ ütleb režissöör Toomas Lepp.