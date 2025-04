KUTSE VAIBALE Ka sina saad anda oma panuse piltvaiba loomisele

Eesti Raamatu Aasta suure piltvaiba „500 aastat eesti raamatut“ kollektiivne tikkimine Saare maakonnas toimub 23. aprillist kuni 15. maini. Kõik huvilised on oodatud.

Eesti raamatu 500. sünnipäeva auks tikime piltvaiba eesti raamatu ajaloost. Selle piltvaiba kogupikkus on ligi 17 meetrit, tikandi pildid on kangale ette trükitud, mis teeb tikkimise hõlpsamaks ning üldmulje ühtlasemaks.

Vaibale jäädvustatavad raamatuloolised sündmused valisid välja Krista Aru (1958-2025) ning Mart Jagomägi, ajalooliste tõdedega on aidanud Aivar Põldvee. Eesti raamatu arengutee joonistasid üles Kõrgema Kunstikooli Pallas tekstiiliosakonna IV kursuse tudengid Brigitte Mihkelson, Inger Tammela, Kristiin Kuuslap, Marite Rikkas, Sofia Lanman. Noori juhendasid Pallase kunstikooli tekstiiliosakonna juhataja professor Aet Ollisaar ja Marju Roos.

Raamatulugu saab tikkida kogu Eestimaa. Kangas alustas teekonda kunstikoolist Pallas ning Eesti Kirjanduse Seltsist. Sealt liikus see edasi Kambjasse, Kõrvekülla, Elvasse. Põltsamaale, Jõgevale, Pärnusse jne. Igas maakonnas on raamatuvaip kolm nädalat ja tikkima on oodatud kõik, kel tahtmist ning hakkamist.