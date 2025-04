Allar Jõks: praamipileti hinnakujunduse reeglid ei ole põhiseaduspärased

„Kui metoodika ja mehhanism, mille alusel pileti hind kujuneb, ei vasta põhiseadusele, tulebki järeldada, et see on põhiseadusega vastuolus,” ütles Jõks kokkuvõtteks.

Süsteemis puudub selge loogika

JP Economics juht ja konkurentsiameti endine järelevalvejuht Juhan Põldroos esitles pressikonverentsil sotsiaalmajanduslikku analüüsi, mille kohaselt seab praamiveo hinnakujundus saarte ettevõtlusele ebaproportsionaalse koormuse ning selle aluseks puudub läbipaistev metoodika.

„Majanduslik ja õiguslik vaade viivad siin tegelikult samale järeldusele – süsteemis puudub selge loogika,“ ütles Põldroos, viidates sellele, et praamihindu kehtestatakse viisil, mis ei vasta professionaalsele hinnaregulatsiooni praktikale.

Tema hinnangul ei ole kehtestatud hindadel ühtset metoodikat ega arvestata nende mõju suursaarte majandusele.

Põldroos märkis, et transpordiühendus saartele on objektiivselt keeruline ning reisimine Saare- ja Hiiumaale on teiste Eesti maakondadega võrreldes kõige kulukam ja aeganõudvam.

„Keskmine teekond Kuressaarde teistest maakondadest on 250 km ja võtab aega üle nelja tunni. Kahe autoriga reis on kuni 2,5 korda kallim kui mujal Eestis,“ selgitas ta.

Analüüsi põhjal ei kehtestata pileti hindu mitte järjepidevalt ja läbipaistvalt, vaid harva ja seejärel järsult.

„Näiteks 2020. aastal tõusis hind 43 protsenti. Sellised hüpped ei ole kooskõlas majandusliku loogikaga ja muudavad ettevõtjate jaoks ärikeskkonna ettearvamatuks,” ütles Põldroos.

Tema sõnul on hinnatõusud sageli ette teatamata ning see muudab investeerimisotsused riskantseks.