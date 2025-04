OTSE Vaata otse Nasval toimuvat maakonna arengukonverentsi "Säilenötked saared"

Järjekorras neljas arengukonverents toob kokku eksperdid, et arutleda Saare maakonna arengusuundade üle.

“Konverentsil keskendume mitmetele olulistele teemadele, nagu NIMBY (inglise keeles Not in my backyard) mõtteviis, sadamate, digi- ja energiataristu areng ning inimarengu väljakutsed,” märkis konverentsi korraldaja, Saaremaa vallavalitsuse arenduse peaspetsialist Kristel Oinberg-Kelder.