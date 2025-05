Saaremaa võistkond osaleb Naiskodukaitsjate sõjalis-sportlikul koormusmatkal Võrumaal

Koormusmatk on Naiskodukaitse esinaise Airi Toominga sõnul naiskodukaitsjate poolt väga oodatud iga-aastane patrullvõistlus ning toimub juba 29. korda. "Kuigi rada ja ülesanded on igal aastal erinevad, jääb üks läbiv joon – see on katsumus, mis ei nõua vaid füüsilist vastupidavust, vaid võimaldab testida ka meeskonnatöö oskusi ja vaimseid piire. Kui tundub, et enam ei suuda, oled sageli alles poolel teel – ja suudad veelgi rohkem,” sõnas Tooming.