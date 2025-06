Suure tõenäosusega on tegemist harilike rändkrabide ehk Harrise mudakrabidega, kelle algne elupaik on Põhja- ja Kesk-Ameerikas Atlandi ookeani kaldal. Krabile sobivad mudase või liivase põhjaga suhteliselt mageda veega rannikualad. Talle on oluline varjumiskohtade olemasolu vees.