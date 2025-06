Vald andis tingimusliku nõusoleku Pammana kruusamaardla uuringuks

„Tegemist on esialgse uuringuga, mitte kaevandamisloa andmisega,“ sõnas abivallavanem Kaarel Tang . „Geoloogiline uuring aitab välja selgitada, kui palju ja millise kvaliteediga maavara seal leidub ega tähenda automaatselt kaevandamise alustamist,“ lisas ta.

Et Leisi osavallakogu ei toetanud uuringute tegemist loodusväärtuste ja puhkealade läheduse tõttu, seadis vald loa andmisele kindla tingimuse - Keskkonnaamet võib loa anda vaid avatud menetluse korras. See tähendab, et enne otsust korraldatakse avalik arutelu, kuhu kaasatakse ka kohaliku kogukonna esindajad ning arvestatakse nende arvamustega.