LEELO LAUS Saaremaa Laste Sõber 2025

Leelo on 35 aastat õpetanud Saaremaa lapsi ilusti kõnelema, lugema ja kirjutama. Leelo on töötanud logopeedi ja eripedagoogina Ida-Niidu lasteaias, pikka aega KG-s ja praegu Saaremaa Toetava Hariduse keskuses. Leelo on olnud kaks korda Saaremaa aasta tugispetsialist: 2018. ja 2024. a.

Leelo teeb oma tööd südamega ja leiab iga lapse jaoks need õiged võtted ja meetodid. Ka kõige lootusetumate juhtumite puhul näeb ta alati lootusekiirt ja tulemus on saavutatud.

Leelo on teinud õppevideoid, mis on YouTubes ja FB-s päris populaarsed (2000-3000 vaatamist), kus Leelo õpetab lugema, kõnelema ja kirjutama. Ta on käinud loenguid pidamas ja lapsevanemaid harimas loengutega lasteaedades ja koolides.

Leelot iseloomustatakse positiivse ja inspireeriva inimesena. Leelo leiab kergesti ühise keele lastega ja on ka hinnatud kolleeg. Kuigi Leelo ise on öelnud, et kõige parem logopeed on lapsevanem, on Leelo oma aastatepikkuse tööga andnud väga suure panuse Saaremaa laste arengusse.