"Iga kutse teie üritusele on olnud au ja kingitus, mille eest olen südamest tänulik," ütles Maris. Ta lisas, et igal teekonnal on keegi, kes süütab selle alguses särava sädeme. Tema puhul oli selleks Hiie Mook, kellele ta saadab südamliku tänu – just Hiie aitas tal avastada endas erilise energia, mida ta aastate jooksul rõõmuga jagas.