DETEKTORISTID Tige Tikker koolitab Kuressaares aardeotsijaid

Detektorist tegutsemas. Pilt on illustratiivne.

Kahel nädalavahetusel korraldab OÜ Tige Tikker Kuressaare linnuse vahtkonnahoone õppeklassis detektoristidele otsinguloakoolituse. Hoolimata sellest, et koolitus maksab 355 eurot, on kursusele registreerunud 15 huvilist. Üks suvesaarlane tuli kohale mandrilt. Saaremaa koolitusel osalevad ainult mehed, aga tavaliselt on grupis ka mõni varanduse otsimisest huvitunud naine.