Elustiili auhindade TOP 10-s ka Saaremaa tegijad

Parima suurürituse kategoorias on nomineeritud I Land Sound festival, mis pürgib ka parimaks roheliseks ettevõtmiseks. Parima sündmuse nominendid on Kuressaare tänavapiknik, Saaremaa mullifestival ja ürituste sari TIKS, parima spaa tiitlit püüavad Grand Rose SPA ja Saaremaa HOIA Nature Spa, parima butiikhotelli kandidaatide hulgas on Pilguse Mõisa Residency. Kategoorias parim juuksuri- ja ilusalong on nomineeritud ilusalong FAB ja ilusalong Mimoos, parima unikaalse poe kategoorias Pallopsoni disainipood ja Täpi taaskasutus.