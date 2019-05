Tippsommeljee: oluline on olla pidevas arengus

Olete öelnud, et astusite toitlustusärisse teadlikult ning olete läbimõeldult liikunud turismi- ja toitlustuskorralduse õpingutest esimeste töökohtade ja oma restoranideni. Kuidas praegu selles valdkonnas karjääri alustada? Võimalusi on palju, kutseõppest kõrghariduseni ja suvisest teenindajatööst veebivideoteni.

Selleks, et elada õnnelikku elu, on õige otsus karjäärivalikul kriitilise tähtsusega. Mis seal salata – me veedame ärkveloldud ajast suurema osa oma elus just tööl ning seetõttu on väga oluline oma tööd nautida.

Meie alal on edukaks võimalik saada vaid seda tööd armastades, sest külalislahkuse äris ilma siiruseta ei saa ning õnnetu inimene teisi õnnelikuks teha paraku samuti mitte.

Esimesteks katsetusteks soovitan soojalt juba noorena restorani abitööliseks minna ning vaadata, kas ja kuidas see töö kõnetab. Väga oluline on kindlasti ka teha õige valik tööpakkuja osas, kes oskaks ja tahaks noort õpetada ja kasvatada.

Olles leidnud esialgse kinnituse, et töö meeldib, on minu siiras soovitus lennata hariduse mõistes nii kõrgelt kui võimalik. Üheks selliseks võimaluseks on õpingud Kuressaares. Kindlasti on aga väga oluline kooli valiku kõrval ka kvaliteetsete praktikakohtade valik, mis suuresti loovad tulevasele karjäärile vundamendi.

Kui on leitud veel võimalus mõneks ajaks Eestist väljapoole minna, et omandada rahvusvahelist elu- ja töökogemust, on väärtuslik baas edukaks karjääriks loodud. Varases karjääris soovitan “raha vs. kogemus” paketis kindlasti kogemusi koguda ning siis toovad juba kasvanud tiivad, avatud süda ja töökus suurepäraseid võimalusi edasiseks arenguks.

Miks just Kuressaarde õppima tulite?

Kahel põhjusel. Kui olin kõrgharidusena valinud turismialase hariduse, olid laual võimalused vaid Pärnu ja Kuressaare näol. Kuressaare praktilisem õppekava tundus mulle mitmekesisem. Samas on ka minu juured Saaremaaga seotud ning Kuressaare üks lemmiklinnadest. Nende kahe põhjuse koosmõjul oli valikut lihtne langetada.

Millised oskused on igapäevatöös kõige olulisemad? Omadused, milleta hakkama ei saaks?

Külalislahkuse äris on kõige olulisem tunda rõõmu inimestega töötamisest. Minu esimene vastutus on, et minu meeskond oleks oma tööd tehes õnnelik, motiveeritud ja varustatud vajalike teadmiste, oskuste ja töövahenditega. Kui kannad hoolt õigesti valitud meeskonna eest, kannavad nemad suurepärast hoolt meie külaliste eest. Seega on juhi kõige olulisemad oskused meeskonna vajaduste teadvustamine, nende vajaduste rahuldamise tagamine ning ühtlasi ühise sihi seadmine ja organiseeritud töökeskkonna kindlustamine.

Meie restoranis on väga tugevas fookuses joogimaailm, minu tore võimalus on meeskonna nakatamine kirega, et nad oleksid ise huvitatud meiega koos õppima ja arenema.

Lisaks on kindlasti ka väga oluline majanduse alustalade mõistmine, rahavoogude juhtimine ja tuleviku planeerimine.

Kas ettevõtlikkus tuleb koolipingist või see peab olema inimese loomuses?