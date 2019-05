Kuressaare Edukontor usub uutmoodi mõtlemisse

MTÜ Kuressaare Edukontor tegevjuht Marjana Luist ütles, et organisatsioon on jätkuvalt arengujärgus ja peab leidma veel võimalusi, kuidas endale stabiilne sissetulek tagada. Püsirentnikke on kontoris praegu 24, mis tähendab, et maja on sisuliselt täis. Ometi ei kata rendist saadav tulu kõiki MTÜ kulusid.