SAARE GUUGLI FINAAL: rumalaks jäämise kartust ületamas

Mälumäng on eestlaste üks rahvusspordialasid. Raadioeetrisse mängima minek on kõrgem tase. Mitte küsimuste keerukuse tõttu, vaid seepärast, et enamik kardab eetris liialt rumal näida. Kuidas sa lähed pärast koju, kui pole mängus mõnda vastust teadnud, mis naabrimehe sõnul on ju algkooli tase?