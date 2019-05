Kilukvooti võidakse kärpida

ICES-i teaduslik soovitus on alus ka EL-i Komisjonile ettepaneku tegemisel ja seda soovitust järgitakse, kinnitas Eesti kalapüügiühistu juhatuse liige Mart Undrest. Saarlasi puudutab ka Läänemere idaosa tursapüügi osas tehtud karm soovitus, et sealne püüks peaks aastal 2020 olema null. Undrest märkis siiski, et saarlased ei ole viimastel aastatel oma sealset tursapüügivõimalust kasutanud.