Vilsandi sai kirjandusliku mobiiliäpi

Mobiilirakenduse eesmärk on paigutada Vilsandi maastikule erinevad tekstikatkendid, et tutvustada saart külastavatele inimestele selle paiga kirjanduslikke representatsioone ja aidata kirjandusteoseid taasavastada.

Saaremaalt pärit Mägi ütles, et kahasse juhendaja Kadri Tüüriga sündinud idee teine eesmärk on luua Vilsandi loodusele mitmekihilisem vaade. Vilsandi on tema sõnul inspireerinud väga paljusid kirjanikke, kunstnikke, muusikuid ja loodusinimesi. Saarest on kirjutatud nii romaane, novelle, reisikirju, populaarteaduslikke teoseid kui ka mälestusteraamatuid.