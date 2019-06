Muhu vald uuendas konteineriparki

Muhu valla keskkonnaspetsialist Piret Lang ütles, et Muhu valla territooriumil paikneva 18 avaliku pakendite kogumise punkti konteinerite kogumaht kasvas 40 kuupmeetrilt 45 kuupmeetrile. 30 konteineri asemel on saarel nüüd 33 konteinerit, neist 19 uued.

Piret Lang rääkis, et avalike pakendikonteinerite kasutus on Muhus väga aktiivne, seetõttu toimub konteinerite tühjendus nüüdseks varasema neljanädalase intervalli asemel kahe nädala tagant. Külasema, Piiri ja Kallaste, kus konteinerid pidevalt üle ajasid, said konteinereid juurde. Külasemas vahetati 0,6 m³ konteiner 1,1 m³ vastu, Piiri ja Kallaste said aga 0,6-kuupmeetrisele lisaks 1,1 m³ konteineri. Muhu vallas koguvad pakendeid Tootjavastutusorganisatsioon OÜ, Eesti Pakendiringlus ja MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon.