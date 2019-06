Laps kukkus lasteaia õuel kõripidi ogade otsa

“Selline kahetsusväärne asi tõepoolest juhtus,” tunnistas lasteaia direktor Monika Talistu, kinnitades, et laps on tänaseks paranenud.

Direktor tõdes, et nad on koostöös vanematega asja arutanud ja otsivad ühes Saaremaa vallavalitsusega uusi lahendusi piirdeaia turvalisemaks muutmiseks. Ühes aia osas on juba ka parandused tehtud, kinnitas Talistu.

Direktor lisas, et lasteaial on oma riskianalüüs, mida vaadatakse pidevalt üle ning millega nad on püüdnud vältida erinevate ohuolukordade tekkimist. “Lasteaia juhina ei soovi ma kunagi, et õnnetused juhtuksid,” ütles Monika Talistu.

Praeguse seisuga on tema sõnul valla poolt juba ka planeeritud kogu piirdeaia ulatuses lisatööd, et muuta lasteaia aed turvalisemaks.

Saaremaa abivallavanema Helle Kahmi hinnangul tunduvad lasteasutuste ohutusnõuded olevat viidud tänaseks maksimumtasemele.

“Vaatamata sellele on just lapsed need, kes kitsaskohad üles leiavad,” möönis ta. “Õnnetus võib juhtuda ühel lapsel miljonist, ometi on see alati ehmatav ja kurbust tekitav.”