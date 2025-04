FC Kuressaare märtsikuu parim mängija on Sander Sinilaid

Sinilaiu sõnul oli hooaja esimene kuu, märts, selline harjumise aeg, kus mängiti okeilt, aga oleks võinud rohkem punkte enda poole peale saada. „Sel kuul oli vigastusi ja haigusi sees, aga ma arvan, et suutsin vaatamata nendele päris hea esituse siiski teha,“ lisas Sinilaid.

„Sander oli kogu kuu vältel väga stabiilne ja mängis oma võimete piiril. Kui olukord nõudis, täitis ta ka keskkaitsja rolli – kuigi see ei ole tema loomulik positsioon, sai ta seal suurepäraselt hakkama. Lisaks tuleb välja tuua, et ta mängis osad kohtumised isegi haigena, panustades kogu hingega meeskonna nimel. See näitab tema iseloomu ja suhtumist – tõeline viikingihing.“