Maletajate juubelivõistluste eel

Et võistluse mõõtmed kasvasid aastatega ühe ettevõtte võimaluste raamidest välja, kujunes see maakondlikuks ürituseks. 1980-ndate lõpust viib võistlusi läbi sel ajal asutatud Saaremaa maleklubi. Võistluse võitjate nimed graveeritakse nüüd 1984. aastal valmistatud SKV initsiaalidega malevankrikujulisele karikale.

Kümme aastat eelnimetatud võistlusest hiljem, see on 1980. aastal alustas tolleaegne kohalike noorte maleelu eestvedaja Rein Aru noorte samalaadsete malevõistluste läbiviimist külaliste osavõtul. Nüüd on need toimunud igal aastal samaaegselt Saaremaa karikaturniiriga.