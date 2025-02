Vaprus alistas Taliliiga mängus FC Kuressaare 2:0

Ründefaasis tõi Post esile vajaduse töötada rünnakulõpetuste kallal. "Parim väravakütt on lahkunud, peame leidma need mängijad, kes hakkavad väravaid lööma," märkis treener, viidates meeskonna vajadusele täienduste järele. "Võimalik, et on vaja täiendamist, sellest peame juhtkonnaga rääkima. Nii kaitsesse kui rünnakusse oleks vaja ühte kogenud mängijat, keskväljal on mehitatus hea, tasakaal on okei," selgitas Post.