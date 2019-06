Kuressaare haigla lõpetas aasta miljonilise kasumiga

Haigla juhatuse liige Märt Kõlli tõdes, et aruande kasumirida ei ole küll alati kõige otsesemat infot väljendav teade organisatsiooni majandusseisust. Ta selgitas, et 2018. aasta oli haigla jaoks intensiivne investeerimisaasta, kus renoveeriti D-korpus ja kasutati selleks nii oma vahendeid kui ka Euroopa Liidu toetusi.

“Toetused on meie jaoks aruande mõistes tulu, aga kulus väljendub toetus käibemaksukulus – haigla ehitustegevus on erasektorist 20% kallim, kuna tervishoiuteenus on käibemaksuvaba ja käibemaksu tasaarveldusi ei toimu – ning põhivara kulumis ehk ajatatus pikale perioodile,” selgitas Kõlli. Siit johtubki Kõlli sõnul arvestusmetoodikast tingitud asjaolu, et toetustega seotud tulud on suuremad kui kulud ja juba investeeritud vahendid kajastuvad tulemina.