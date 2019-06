Abruka kokkutulek keskendub hariduselule

Kõik, kes te olete Abrukal koolis käinud, võtke kaasa oma mälestused ja meenutused. Võib-olla on kusagil lauasahtlis või kapinurgas mõni kooliaegne joonistus või luuletus! Võtke palun kaasa, mõnusas vestlusringis Ülo Tuuliku eestvedamisel on neid tore üheskoos vaadata.

Alustame hommikul registreerimisega raamatukogu juures, järgneb kalmistupüha. Kell 12 on lauluväljakul kokkutuleku avamine ja ühispildistamine. Vaatame Salme vallateatri etendust, Jüri Tuuliku “Tüürimees Benjamini”. Avatud on käsitöö- ja fotonäitused. Pärast ühist supisöömist on aeg külastada kodukohti ja lemmikpaiku. Veel vaatame Hillar Lipu koostatud slaidiprogrammi Abruka ja seda ümbritsevate väikesaarte loodusest, sööme torti ja suitsukala, lööme tantsu.