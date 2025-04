Mustjala Laululind 2025 tõi lavale rõõmsad lastehääled

Jah, aeg ei seisa paigal ja kõik on pidevas muutumises, aga on tore, kui midagi on nagu varemgi. Vähemalt laulus otsivad hiired ikka veel klaasist piimapudeleid oma mudelite tarvis ja väikesed tüdrukud kipuvad laval seistes oma kleidiäärt üles rullima. Me heldime, kui üks väikemees laulab oma laulust kaks esimest rida ning siis pikalt-pikalt haigutab, oma kõrva mudib ja ringi vaatab… Väike inimene on lihtsalt tema ise, see avab meie südamed ning toob näole laia naeratuse ja äratundmisrõõmu.