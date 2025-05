VIDEO Koolimeedia žürii valis parimaks videolooks SG õpilaste video

Kool märgib somes, et Saaremaa Gümnaasium ilma smart casual’ita (tlk "puhas, kasitud või tark, segatud vaba või igapäevasega") ei oleks Saaremaa Gümnaasium. Küll aga on see riietusstiil tekitanud palju vastukaja. Direktor Ivo Visak olevat korduvalt nentinud, et osa õpilasi tõlgendab smart casual´i riietusstiili rohkem "vabana" kui "targa" või "kasituna". Vabanduseks on toodud, et kooliriiete eraldi soetamine võib osutuda õpilase perekonnale kulukaks.