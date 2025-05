Saaremaalt läheb peole 1190 inimest

Saaremaa rahvakultuurispetsialist Krista Lember ütles, et suur töö on tehtud ja nüüd on aeg vilju maitsta. Kokku läheb Saaremaalt pealinna peole 1190 lauljat, tantsijat, võimlejat ja pillimeest 62 kollektiivist. Peole ei pääsenud 14 kollektiivi.