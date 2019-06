VIDEO: Politseinik väänas relva ähvardusel autovarga maha

Veidi varem on ärevil ema teda üles ajanud küsimusega: “Ega sina õhtul valge autoga koju ei tulnud?” Mihkel läheb õue, märkab ukse ees valget Stokkeri kirjadega Kia Sportage´it ja maja ümber sagivaid politseinikke. Kell on neli varahommikul ja unised Praakli elanikud ei oska midagi arvata. Politseinik uurib noormehelt, ega keegi sisse pole hiilinud. Mihkel teeb majas tiiru ega leia ühtegi võõrast.

“Siis läksin üleskorrusele aknast vaatama, mis edasi saab,” rääkis ta eile Saarte Häälele. Aknast on näha, et politseinikud sõidavad bussiga minema. Räägivad, et vaja minna jäljekoera tooma.