Grossi Toidukaubad Viru ralli võitsid Georg Gross ja Raigo Mõlder

EMV2 ehk N4 ja R5 arvestuses võitsid hooaja kolmanda meistrivõistluste etapi Jeets – Toom, kelle edu Tomasz Kasperczyk – Damian Syty (Ford Fiesta R5) ees oli 1.58,3. Kolmandaks tõusid selles klassis viimase katsega Aleksei Semenov – Igo Marov (Mitsubishi Lancer Evo X), kes jäid eestlastest maha 4.17,1.

„Teised kutid said enne rallit testida, a meie kasutasime eilset päeva testina. Olen võtnud seda nädalavahetusel funina ja tore on autos olla ning naudime. Hetkel veel Rally Estonia osas ei tea, sest me sõidame enne Poolas ERC. Sõidame selle ära ja siis vaatame,“ võttis Ken Torn hooaja kolmanda Eesti meistrivõistluste etapi kokku.