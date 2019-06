Lossipäevadel näeb ehtsat rüütliturniiri

Saaremaa muuseumi programmijuht Taniel Vares pole enda sõnul kindel, kas midagi taolist üldse varem üheski Eestimaa nurgas nähtud on. Rüütlid ja hobused saabuvad Saaremaale Poolast. “Etendus on kindlasti väga äge!” oli programmijuht ka ise juba ette õhinas.

Vares tõdes, et kunagi varem on mingit rüütlisõud lossipäevadel tehtud küll, kuid nii ehtsat mees mehe vastu piikidega võitlust kindlasti mitte. Päris elu ja surma peale ei võidelda siiski ka seekord, kuid muidu näeb asi ehtne välja.

Tulles tagasi seekordsete lossipäevade juurde, siis lisaks vägevatele poolakatele näeb ka Eesti oma mõõgavõitlejaid, kokku on neid erinevatest klubidest 45. “Põnev on kahtlemata see, et nad kõik tulevad siia hoovi peale ju keskaegse telklaagriga. Võimalik on näha ka nende elu-olu ja tegemisi,” kõneles muuseumi programmijuht.