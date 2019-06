Siim Põlluäär liitub Itaalia klubiga

“Itaalia oli minu jaoks üks paremaid variante,” ütles Põlluäär, lisades, et Itaalia on ju võrkpallimeka. “Kindlasti on see minu jaoks uus väljakutse ning Tuscania Volley’l on suur treener ja hästi korraldatud fännid. Ega siin midagi uurida polnud, võtsin väljakutse vastu ja tahan meeskonna aidata liiga võidule.”

Treener Paolo Tofoli ütles klubi pressiteate vahendusel, et Siim Põlluäär tugevdab Tuscia meeskonna ründeterminali. “Suurepärase kogemusega Siimul on väga võimas käsi ja suurepärased sportlikud omadused, mis on võimaldanud tal olla Eesti meistrivõistluste parimate pommitajate seas viimase viie aasta jooksul, saades mitu korda parima meistrivõistluste mängija tiitli,” põhjendas peatreener valikut.