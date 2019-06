TÖÖ: Müügijuhist autode kleepijaks

Mõeldud-tehtud. Poolteist aastat on Kuressaares Pikk tn 62 nüüd tegutsenud n-ö auto-ilufirma brändinimega EAST Customs.

Ettevõtlusega hakkas Egert tasapisi tegelema müügijuhi töö kõrvalt. “Olen terve elu korraga mitmes ametis olnud. Lõpuks jõudsin otsuseni, et on aeg oma ettevõte luua. Autodega olen kogu aeg kokku puutunud. Olen ralliautosid kleepinud. Isa ja vend sõitsid rallit. Nüüd saan alale täielikult pühenduda,” räägib Egert.

Mida siis autode asjatundja oma avaras töökojas teeb? Ettevõtja sõnul on tema põhitöö autode katmine vinüülkilega. See on alternatiiv auto värvimisele ehk üks nüüdisaegseid populaarsemaid tuuningutüüpe. Kiletamine annab ainulaadse tulemuse ja kaitseb sõiduki värvikihti. Kilet on hiljem võimalik ohutult eemaldada, säilitades värvi algsel kujul.

Peab kauem vastu

Lisaks autodele kaetakse vinüülkilega ka mööblit, paate, mootorrattaid ja muid esemeid. “Vanale asjale annab see uue välimuse ja kaitse-eesmärki täidab ka. Autoomanikud on aru saanud, et kui uuele autole kile peale panna, peab sõiduk palju rohkem vastu. Kvaliteedi tagamiseks tuleb kilet vahetada iga viie aasta tagant. Nii tehes näeme, et auto välimuselt ei vananegi,” rõhutab Egert East.

Autoomanik peab terve sõiduki kiletamise eest välja käima vähemalt 1500 eurot. Järelmaksu (kuus 50 eurot) võimalus on ka. “Enne kiletamist tuleb ukselingid, peeglid ja antennid auto küljest ära võtta. Ühe sõiduki kiletamiseks kulub 2–4 päeva. Töö maht sõltub muidugi autost,” annab meister teada.

Enne kiletamist eemaldatakse ka väikesed pinnapealsed roosteplekid ja kaetakse need värviga. Suurema korrosioonikahjustusega auto iluravi on Egerti sõnul juba keerulisem.

“Metsateedel sõitmisel võivad oksad auto külge kriipida. Kui auto on kilega kaetud, piisab külg fööniga soojaks ajada ja saamegi kraapsust lahti,” selgitab East.

Saaremaa disainifirmadega on Egert Eastil head suhted. Koostöö selles valdkonnas on ilmtingimata vajalik.

Olen terve elu korraga mitmes ametis olnud. Lõpuks jõudsin otsuseni, et on aeg oma ettevõte luua.“

Disainimist ootab juba valmis Audi kõrval ka üks mootorratas. “Varem oli see 1100-kuubikuline BMW punast värvi. Omanik tahtis aga kollase ja musta kombinatsiooni. Poritiivad on tehtud. Edasi võtame paagi ette. Alumine osa tuleb kollane ja pealmine must. Nii saab vanast mootorrattast teha visuaalselt uue,” räägib East.

Egert Easti firma kiletatud on ka Antarktikasse suunduva laeva Admiral Bellingshausen kambüüsimööbel. Kilede valik ühe või teise asja katmiseks on omaette teadus. Õnneks on kvaliteeti tagavaid erinevat sorti materjale saada piisavalt. Klient võib valida koguni 200–300 erineva tooni vahel. Vaheladu, kust materjale saab tellida, asub Tallinnas, pealadu on Poolas. Tellitud materjal jõuab Kuressaarde kahe-kolme päevaga.

Poolteise aasta pikkune praktiline kogemus on Egertil seljataga. Kliente on jagunud. “Uudistajaid on käinud rohkem. Asja vastu tuntakse huvi. Mandril elavad saarlasedki on meid üles leidnud. Nädalavahetuseks sõidavad nad koju ja toovad auto siia. Nii tuleb ka laupäeval ja pühapäeval tööl olla. Teen seda hea meelega. Põhiline on see, et inimesed rahule jääksid,” rõhutab teenindaja rollis olev ettevõtja.

Iseõppija pole

Päris iseõppija Egert sel alal ei ole. Teda käis Kuressaares õpetamas koolitaja Soomest. “Koolitus on muidugi vajalik, aga suur osatähtsus on praktikal. Kilet tuleb, nagu öeldakse, osata lugeda. Lihtne see töö igatahes ei ole. Õigeid vahendeid peab kasutama,” teab East.

Klientidel on võimalik oma autoga pöörduda ka kilehooldusesse. “Pärast kiletamist tulevad kliendid kord aastas meie juurde tagasi. Teeme sõidukile vastava hoolduse. Kiledele on eraldi hooldusained, millega on mõistlik auto aastas korra üle käia,” selgitab East.

Pearuumile lisaks on töökojas ka väike värvikamber. Iluvõresid ja valuvelgesid kiletada ei saa. Juhul kui needki vajavad iluravi, kaetakse detailid värviga.

Teadagi on naised need, kes nii oma kui ka sõiduki välimusele rohkem tähelepanu pööravad. Klientide hulgas moodustavad naised arvestatava osa. Nemad soovivad rohkem erksavärvilisi lahendusi.