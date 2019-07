JUHTKIRI: Tahan õeks!

Nii suur huvi näitab seda, kui väga hindavad saarlased võimalust oma kodukoha lähedal kõrgharidust omandada. Pole ju meil siin kohapeal kuigi palju neid kohti, kus seda teha saaks. Samuti on tudengiks pürgijad ilmselt mõistnud, et õdesid on alati vaja, olgu aeg, milline tahes. Ning meie vananevas ühiskonnas on õdesid tarvis aina rohkem.

Seega – kes on omandanud õehariduse ning vajalikud teadmised-oskused, leiab ikka tööd. Saaremaal, teatavasti, pole pakutavate ametikohtade valik ju teab mis suur. Õeõppe suur pluss on – lisaks sellele, et kõrghariduse saab kodusaarel – seegi, et õpinguteks ei pea end töölt vabaks võtma. Toimub ju õppetöö tsüklitena ja suur osakaal on iseseisval õppimisel.